Massimo Bossetti a Belve | Come mi sento? Sopravvivo a un’ingiustizia

Massimo Bossetti, in un'intervista esclusiva a Belve, si apre come mai prima d'ora. Tra emozioni e silenzi carichi di dolore, l’uomo condannato all’ergastolo per il caso Yara Gambirasio rivela il peso di un’ingiustizia che lo ha segnato. La sua testimonianza, forte e coinvolgente, scuote le coscienze e invita a riflettere su verità e giustizia. Un racconto che non lascerà indifferenti, perché la verità spesso si cela dietro le ombre del dubbio.

Milano, 10 giugno 2025 – "Come mi sento? Sopravvivo a un’ ingiustizia che sono costretto a vivere ”. Così è iniziato il serrato confronto tra Francesca Fagnan i e Massimo Bossetti nel corso della puntata di questa sera alle 21.25 su Rai2 di Belve Crime, spin off a sfondo giudiziario del fortunato format ideato e condotto dalla giornalista. Per la prima volta Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio ha raccontato la sua versione dei fatti in un’intervista televisiva, rilasciata nel carcere di Bollate dove è detenuto, dopo averlo fatto nel docufilm Yara trasmesso da Netflix. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Massimo Bossetti a Belve: “Come mi sento? Sopravvivo a un’ingiustizia”

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

