Massimo Bondi è il nuovo segretario del Circolo Pd della Pescaccia

Lunedì scorso, la Pescaccia ha assistito a un momento di grande partecipazione e rinnovamento: il congresso del Circolo PD ha visto l’elezione di Massimo Bondi 232 come nuovo segretario, subentrando a Michele Valli. Un passaggio di testimone che promette entusiasmo e impegno per il futuro del partito locale. Con questa nomina, si apre una nuova fase di confronto e crescita.

