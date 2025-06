Massese | Simone Lecchini verso l' accordo Davide Marselli candidato allenatore

La Massese si avvicina a un importante passo avanti, con Simone Lecchini pronto a rafforzare il proprio staff tecnico e portare nuova energia alla squadra. Dopo aver maturato esperienza come uomo mercato, Lecchini si trova ora di fronte a un’opportunità stimolante in una piazza storica come Massa, in una categoria superiore. L’accordo con Davide Marselli sembra ormai prossimo, aprendo la strada a un nuovo capitolo entusiasmante per il club e i suoi tifosi.

di Gianluca Bondielli La Massese sta procedendo con i discorsi per il rafforzamento della propria area tecnica e sembra ormai in dirittura d’arrivo la collaborazione con Simone Lecchini. L’ex uomo mercato della Lunigiana Pontremolese è naturalmente stuzzicato dalla possibilità di una nuova avventura in una categoria superiore ed in una piazza importante come Massa e potrebbe a breve ritrovarsi a lavorare a stretto contatto con il direttore generale Augusto Cantoni nella costruzione della squadra bianconera. Per il completo potenziamento dell’area tecnica manca un altro tassello, quello dell’allenatore, per il quale diventa sempre più forte la candidatura di Davide Marselli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Massese: Simone Lecchini verso l'accordo, Davide Marselli candidato allenatore

