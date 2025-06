Massacro in una scuola di Graz in Austria almeno 10 morti tra cui l’attentatore | è un ex studente che si sentiva bullizzato | Video

Una tragedia scuote Graz, in Austria, dove un ex studente di 21 anni ha aperto il fuoco in una scuola, lasciando almeno 10 vittime e numerosi feriti. La sua storia sembra intrecciarsi con episodi di bullismo, evidenziando quanto il dolore non espresso possa sfociare in tragedia. È un doloroso promemoria della necessità di affrontare con fermezza e sensibilità i problemi di disagio giovanile. Continuiamo a seguire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Secondo fonti austriache, l’attentatore sarebbe un ex studente di 21 anni vittima in passato di bullismo. Una trentina i feriti, alcuni molto gravi, colpiti alla testa. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Massacro in una scuola di Graz in Austria, almeno 10 morti tra cui l’attentatore: è un ex studente che si sentiva bullizzato | Video

In questa notizia si parla di: attentatore - studente - massacro - scuola

Queste immagini - e soprattutto questa notizia - sono sconvolgenti. Questa notte l’esercito israeliano ha bombardato una scuola-rifugio nel quartiere Al-Daraj, a nord di Gaza, ammazzando almeno 36 persone, tra cui moltissime donne e bambini. Una di loro è Partecipa alla discussione

Ennesimo raid israeliano contro una scuola adibita a centro per gli sfollati a Gaza. Questa notte le bombe di Tel Aviv hanno colpito l’istituto Fahmi Aljarjaoui, nel quartiere di Al-Daraj a Gaza City. I morti sono almeno 33, “soprattutto bambini, tra cui diverse donn Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Ex studente spara in una scuola di Graz in Austria, almeno 11 morti: si sarebbe suicidato dopo l'attacco; Sparatoria in una scuola di Graz in Austria, almeno 10 vittime tra cui l’attentatore; Sparatoria a Graz, identificato l’attentatore: è un 21enne austriaco.

Sparatoria a Graz, identificato l’attentatore: è un 21enne austriaco - Avrebbe agito da solo, forse motivato da episodi di bullismo subiti ...

Sparatoria in una scuola di Graz in Austria, almeno 10 vittime tra cui l’attentatore - Secondo fonti austriache, l’attentatore sarebbe un ex studente di 21 anni vittima in passato di bullismo.