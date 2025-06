Massacro in una scuola a Graz | la fuga degli studenti dopo l' arrivo della polizia

Una drammatica scena si è consumata questa mattina nella scuola di Graz, Austria, dove una sparatoria ha causato gravi perdite umane. Mentre le forze dell’ordine arrivano in forze per gestire la crisi, gli studenti, presi dal panico, si sono precipitati all’esterno in un tentativo di fuga. Un momento di grande tensione che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia fragile la sicurezza nelle nostre scuole.

Sono stati tutti evacuati degli studenti della scuola di Graz, in Austria, teatro di una sparatoria costata la vita a diverse persone, tra allievi e docenti. In questo video diffuso sui social si vede l'arrivo delle squadre speciali della polizia all'interno dell'edificio e la fuga degli studenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Massacro in una scuola a Graz: la fuga degli studenti dopo l'arrivo della polizia

