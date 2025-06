Mary e Frederik di Danimarca vanno di corsa E festeggiano all’italiana maniera

Regina Mary hanno deciso di scendere in pista, unendosi alla vibrante tradizione della Royal Run. Un evento che, sin dal suo debutto nel 2018, unisce le famiglie reali danesi e i cittadini in un brindisi alla salute e al benessere. Per i reali, correre non è solo una passione, ma un modo per avvicinarsi al popolo e condividere momenti di gioia. E così, lunedì 9 giugno, Frederik e Mary…

Per i reali danesi è un appuntamento immancabile, tanto che non c'è edizione in cui il re e la regina, insieme ai loro figli, non vi partecipino. La Royal Run, la corsa che si tiene ogni anno, in primavera, per le strade di varie cittĂ danesi. Un evento ideato nel 2018 dall'allora principe ereditario per festeggiare la boa dei cinquant'anni. E che, da allora, si ripete ogni anno, cascasse il mondo. Ed è così che lunedì 9 giugno re Frederik e la regina Mary, insieme ai loro quattro figli, si sono posizionati lungo le varie linee di partenza della gara benefica, che si è svolta in contemporanea in cinque cittĂ : Ribe, Horsens, Viborg, Korsør e Copenhagen.

