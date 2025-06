Marvel Rivals | come ottenere gratis la nuova skin di Hawkeye nella stagione 2.5

Se sei un fan di Marvel Rivals, non puoi perderti l’occasione di ottenere gratis la nuova skin di Hawkeye, la Binary Arrow Armor, nella stagione 25! Con l’arrivo della Stagione 2.5, NetEase continua a sorprendere offrendo ricompense incredibili attraverso eventi esclusivi. Scopri come partecipare all’evento Cerebro Database II e assicurarti questa fantastica skin senza spendere un centesimo. Ecco tutto quello che devi sapere per diventare il vero eroe del gioco!

L'eccitazione intorno a Marvel Rivals sembra non placarsi più, e con l'arrivo della Stagione 2.5, l'universo supereroistico firmato NetEase si prepara a offrire nuovi contenuti, eventi e ricompense gratuite. Tra queste, una delle più attese è senza dubbio la skin gratuita di Hawkeye: Binary Arrow Armor, disponibile tramite l'evento Cerebro Database II. Ma come si ottiene? Il nuovo evento Cerebro Database II, presentato nel recente Dev Diary degli sviluppatori, segna un ritorno al format che già aveva catturato l'attenzione degli appassionati durante la prima parte della Stagione 2. Allora i protagonisti erano Emma Frost, Wolverine, Black Panther e Namor.

