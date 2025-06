Marvel Crowns a New Strongest Hero Officially Knocking Hulk Down to Third Place

In questo approfondimento scopriremo come Marvel abbia ufficialmente incoronato un nuovo eroe come il più potente di tutti, superando Hulk e ridefinendo le gerarchie di forza all’interno dell’universo Marvel. Un cambiamento epocale che apre nuove prospettive e sfide per i personaggi coinvolti. Prepariamoci a esplorare i dettagli di questa rivoluzione, che potrebbe cambiare per sempre il volto dei supereroi che abbiamo amato finora.

Il panorama dei supereroi Marvel si evolve costantemente, portando spesso a riconsiderare le gerarchie di potenza tra i personaggi più iconici. Tra questi, Hulk ha da sempre rivendicato il titolo di "Il più forte in assoluto", grazie alla sua forza illimitata alimentata dalla rabbia. Recenti sviluppi narrativi e nuove introduzioni hanno modificato questa classifica, posizionando il gigante verde al terzo posto o meno. In questo approfondimento si analizzano le recenti sfide e i personaggi che hanno superato Hulk in termini di potenza. 2025 ha relegato Hulk al terzo posto tra i supereroi più potenti.

Il hulk avrebbe dovuto essere il villain perfetto del marvel movie - Hulk, l’icona verde dell’universo Marvel, ha tutti i requisiti per essere un villain memorabile, ma le sue potenzialità sono state limitate.

