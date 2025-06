Martin Palermo incorona Lautaro Martinez | È il miglior numero nove del mondo

Martin Palermo incorona Lautaro Martinez come il miglior numero nove del mondo, assegnandogli il riconoscimento più ambito nel calcio. Nonostante le recenti critiche e le sfide di una stagione altalenante, l’ex attaccante argentino sottolinea come il Toro abbia dimostrato di possedere qualità straordinarie. In Argentina, nessuno mette in discussione il suo talento, e Palermo afferma con convinzione che Lautaro meriti questa prestigiosa distinzione. Un riconoscimento che potrebbe rilanciarlo tra i migliori al mondo.

In Argentina nessuno ha mai messo in discussione le abilità di Lautaro Martinez. L’ex attaccante Martin Palermo lo ha incoronato ai microfoni di ESPN. Dopo una stagione altalenante, Lautaro Martinez è stato oggetto di diverse critiche. In particolare dopo la disastrosa finale di Champions League, il Toro ha ricevuto attacchi da più fronti, anche da alcuni tifosi dell’ Inter. Almeno in Argentina, però, il talento del classe 1997 non è mai stato messo in discussione come testimoniano le dichiarazioni di Martin Palermo, che ha celebrato il capitano nerazzurro ai microfoni di ESPN. MIGLIOR NOVE AL MONDO – «Lautaro Martínez è il numero nove per eccellenza, il migliore al mondo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Martin Palermo incorona Lautaro Martinez: «È il miglior numero nove del mondo»

