Marracash con la maglia del Napoli prima del concerto al Maradona | Diamo ' fuoco' allo stadio

L’attesa cresce mentre Marracash si prepara a infiammare il palco dello stadio Maradona questa sera. Prima del concerto, l’artista ha condiviso un video in cui indossa con orgoglio la maglia celebrativa del Napoli campione d'Italia, sottolineando il legame speciale con i tifosi e la città. La passione per la musica e il calcio si fondono in un momento unico: questa sera, lo stadio sarà il teatro di un evento memorabile.

C'è grande attesa per il concerto di questa sera, allo stadio Maradona, del rapper Marracash. L'artista, a poche ore dall'evento, ha diffuso un video nel quale indossa una maglia ricevuta in omaggio dalla SSC Napoli, fresca del titolo di campione d'Italia. "Number one. Grazie al Napoli Calcio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Marracash con la maglia del Napoli prima del concerto al Maradona: "Diamo 'fuoco' allo stadio"

Mancano ormai pochissime ore all'inizio del concerto di Marracash allo stadio Diego Armando Maradona Il rapper, intanto, appare sui social con la maglia del Napoli e un numero a dir poco speciale sulle sue spalle IG/officialsscnapoli #Napoli #Marrac Partecipa alla discussione

