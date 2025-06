Marotta | La figura dell’Italia è stata quasi peggio della nostra

Giuseppe Marotta, noto dirigente dell'Inter, non si è trattenuto nel commentare le recenti delusioni della Nazionale Italiana, sottolineando che la nostra rappresentativa ha vissuto momenti ancora più difficili. Con un pizzico di ironia, Marotta ha evidenziato come l’Italia abbia affrontato sfide durissime, quasi peggio della propria Inter. Un confronto che stimola riflessioni sul valore e le aspettative del calcio italiano, lasciandoci con la domanda: come possiamo risollevare le sorti del nostro sport?

Giuseppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni sulla brutta figura fatta dalla Nazionale Italiana, facendo un paragone con l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marotta: “La figura dell’Italia è stata quasi peggio della nostra”

Marotta: "Forse la figura dell'Italia con la Norvegia è stata peggio della nostra" - Marotta, il brillante dirigente dell’Inter, ha sfidato il destino e le aspettative, paragonando la recente sconfitta dell’Italia in Norvegia a quella storica dell’Inter contro il Psg in finale di Champions.

Con la frase di Gravina “la Norvegia é una corazzata” pensavo di averle sentite tutte poi é arrivato Marotta a dire che la figura dell’Italia é stata peggiore di quella dell’Inter in finale col PSG. Ti piacerebbe, ciclope. Ti piacerebbe. 5-0 Mayulu é finita. Partecipa alla discussione

Beppe #Marotta: “La brutta figura dell’#Italia in Norvegia è forse quasi peggiore della nostra contro il #PSG…” AHAHHAHAHHAHAHAHAHAHHAHHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHHHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAH Partecipa alla discussione

