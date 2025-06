Mark in the Dark | il talento emergente della musica alternativa

Mark in the Dark sta rivoluzionando la scena musicale alternativa con il suo talento unico e la sua capacità di comunicare emozioni profonde. Dopo il successo del suo debutto con l’album Helmut, ora si distingue anche con il nuovo singolo Visceral, un brano potente e ricco di simbolismi visivi. La nascita di questa canzone, iniziata nell’estate del 2024, segna un nuovo capitolo nella sua carriera e promette di lasciare un segno indelebile nel panorama musicale.

Mark in the Dark ha iniziato a lavorare alla prima versione di Visceral nell'agosto del 2024, con un testo e un significato completamente diversi. Negli ultimi mesi dello stesso anno, una serie di esperienze personali lo ha spinto a riscrivere il brano, creando una seconda versione più sentita e coinvolgente, registrata a febbraio 2025.

