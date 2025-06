Marito naviga in siti sconvenienti la moglie disdice l' abbonamento a internet | condannata

In un caso che mette in evidenza le sfumature tra privacy e legalità, la Corte di appello di Perugia ha confermato l’assoluzione di una donna accusata di accesso abusivo al sistema informatico del marito. Dopo aver disdetto l’abbonamento a Internet a causa di comportamenti sospetti, ha deciso di investigare entrando nel suo PC, ma senza violare le normative grazie alla disponibilità delle password fornite dall’uomo stesso. Un verdetto che solleva importanti riflessioni sulla tutela dei diritti individuali nel mondo digitale.

Entra nel pc del marito a caccia delle prove del tradimento, ma non risponde dell'accusa di accesso abusivo a sistema informatico, in quanto era stato lo stesso uomo a darle tutte le password di account e programmi. La Corte di appello di Perugia ha confermato l'assoluzione dell'imputata.

