Marita Comi chi è la moglie di Massimo Bossetti e cosa fa oggi

La storia di Marita Comi, moglie di Massimo Bossetti, è segnata da un evento che ha sconvolto ogni sua certezza: l’arresto del marito nel 2014 per il tragico caso di Yara Gambirasio. Da allora, la sua vita ha subito un cambiamento radicale, attraversata tra emozioni contrastanti e un destino inaspettato. Ma cosa fa oggi Marita Comi? Scopriamolo insieme, un viaggio tra passato e presente.

La vita di Marita Comi è cambiata per sempre il 16 giugno 2014, giorno in cui il marito Massimo Bossetti è stato arrestato con l'accusa di essere l'assassino di Yara Gambirasio, la giovane di Brembate di Sopra ritrovata senza vita a febbraio 2011 in un campo di Chignola d'Isola.A incastrare Bossetti è stato il DNA rinvenuto sugli slip e sui leggins di Yara Gambirasio, riconducibile al ramo familiare di un autista morto anni prima che poi si è rivelato essere il padre biologico dell'uomo. Marita Comi è stata una figura non secondaria del processo che ha portato alla condanna del marito Massimo Bossetti, visto che la situazione familiare della coppia, secondo l'accusa, avrebbe potuto rappresentare un possibile movente del delitto di Yara.