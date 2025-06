Marisa Cignolini espone con Popoli e città

Marisa Cignolini, artista e figura di spicco nel panorama culturale, ci invita a scoprire il suo mondo di creatività autentica e sperimentazione. Esposta con Popoli e Città, la sua arte sfida le mode e le strumentalizzazioni, puntando tutto sulla sincerità e sull’ardore della ricerca. “Non devi avere paura dell’arte,” dice, incoraggiandoci a osare e a esplorare le profondità della propria espressione. La sua esperienza ci insegna che la vera arte nasce dalla libertà di essere sé stessi.

"Non devi avere paura dell'arte. Devi osare e quindi ricercare. C'è anche la sofferenza dell'artista quando ciò che cerca non "esce". Non mi piacciono le mode nell'arte e nemmeno le strumentalizzazioni. L'arte deve essere "sincera". Uso molto la sperimentazione come ricerca di tecniche e.