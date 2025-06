Mario Biondi al tempio della Concordia il concerto sarà trasmesso in diretta streaming su RaiPlay

Non perdere l’evento musicale dell’estate: Mario Biondi si esibirà al suggestivo Tempio della Concordia, e per chi non ha ancora il biglietto gratuito, c’è un’ottima notizia! L’intero concerto sarà disponibile in diretta streaming su RaiPlay, permettendoti di vivere questa emozionante serata dal comfort di casa. Preparati a immergerti nelle note soulful di Biondi, perché la musica più coinvolgente ti aspetta proprio qui.

Chi non è riuscito a prenotare online il biglietto-invito gratuito per andare a vedere il concerto di Mario Biondi al tempio della Concordia, in programma il prossimo 21 giugno, potrà seguire l’evento in diretta streaming su RaiPlay. I tagliandi, infatti, appena messi a disposizione su uno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Mario Biondi al tempio della Concordia, il concerto sarà trasmesso in diretta streaming su RaiPlay

Mario Biondi in concerto ad Agrigento: canterà ai piedi del tempio della Concordia per la Festa della musica - La “Festa della musica” è una celebrazione musicale che coinvolge 320 città in tutta Italia, comprese tutte le regioni e Agrigento.

Mario Biondi al tempio della Concordia: l’ingresso sarà gratuito con prenotazione on line, ma è già tutto esaurito - La possibilità di richiedere il “free ticket” partiva dalle ore 10 di oggi, ma sul sito non c’è più disponibilità.

Mario Biondi in concerto ad Agrigento: canterà al tempio della Concordia per la Festa della musica - E quello che salta all’occhio è un esclusivo concerto di Mario Biondi in programma il 21 giugno al tempio della Concordia.

