Marino Tatoli trovato morto nella sua roulotte incendiata arrestato un 40enne | Ha ucciso lui il custode

Una tragica scoperta scuote la comunità: Marino Tatoli, 50 anni, è stato trovato senza vita nella sua roulotte incendiata, con sospetti di omicidio. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto di un 40enne, ritenuto responsabile di aver causato l'incendio e la morte del custode. Un caso che ha sconvolto tutti e che solleva domande sulla motivazione e le circostanze di questa drammatica vicenda.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri, martedì 10 giugno 2025, con l'accusa di omicidio. Sarebbe il responsabile della morte di Marino Tatoli, il 50enne trovato senza. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Marino Tatoli trovato morto nella sua roulotte incendiata, arrestato un 40enne: «Ha ucciso lui il custode»

