Marine Le Pen | ‘la UE ha siglato un patto col diavolo per cancellare la cultura europea’

Marine Le Pen lancia un allarme: secondo lei, la UE avrebbe stretto un patto con il diavolo, favorendo l’arrivo di migranti che minacciano di diluire le radici culturali europee. Questa accusa accende il dibattito sulla sovranità e l’identità dell’Europa, invitandoci a riflettere sul futuro delle nostre tradizioni e valori. È una questione che divide e che coinvolge tutti noi, chiamandoci a essere protagonisti del cambiamento.

LE PEN: L'UE HA FIRMATO UN PATTO COL DIAVOLO PER DISTRUGGERE LA CULTURA EUROPEA Marine Le Pen, leader del Rassemblement National (RN), ha accusato l'Unione Europea di aver siglato "un patto col diavolo" per inondare l'Europa di mig

