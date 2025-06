MarinaMattarella | orgoglioVespucci ha portato Italia in giro nel mondo

La nave Vespucci, simbolo di eccellenza e orgoglio nazionale, ha attraversato gli oceani portando l’Italia in giro per il mondo. Un’impresa che rende onore alla nostra storia marittima e rafforza i legami internazionali. Il presidente Mattarella ha celebrato questa straordinaria avventura, sottolineando come la Vespucci rappresenti molto più di una nave: un vero ambasciatore del nostro Paese. Un esempio di dedizione e spirito di squadra, capace di emozionare e ispirare.

Roma, 10 giu. (askanews) – La nave Vespucci “è motivo di orgoglio per tutti e non solo per la Marina” perchè “ha portato l’Italia in giro per il mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella salutando a Genova l’equipaggio della Vespucci, dopo il giro del mondo che la nave ha compiuto partendo da Genova nel luglio di due anni fa. “Credo che il passaggio di Capo Horn sia stato il momento più emozionante, anche se è difficile dimenticare tanti altri passaggi che la nave ha fatto in questi due anni, è stato un capolavoro di maestria, di navigazione, immagino la fatica e l’emozione” ha concluso il presidente Mattarella prima di firmare il libro d’onore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

