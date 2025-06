Marina di Ravenna | via alla preferenziale con telecamera in viale delle Nazioni

A Marina di Ravenna, arriva una nuova misura per migliorare la viabilità e favorire la mobilità sostenibile: dal 15 giugno al 1° settembre, in viale delle Nazioni, sarà attiva una corsia preferenziale con telecamere di sorveglianza, dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti. Questo intervento mira a garantire un flusso più fluido e sicuro per autobus, taxi, NCC e mezzi di emergenza, rendendo le strade più efficienti e sicure per tutti.

Marina di Ravenna (Ravenna), 10 giugno 2025 – A Marina di Ravenna, in viale delle Nazioni nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti ( sud – nord ), da domenica prossima (15 giugno) e fino al 1° settembre sarà nuovamente istituita, dalle 9 alle 24, la corsia riservata al transito di autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli. Quest’anno, come già annunciato nei mesi scorsi, per accertare la corretta circolazione dei mezzi autorizzati, è stato anche installato un sistema sanzionatorio di telecontrollo degli accessi, in corrispondenza della rotonda della Colonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marina di Ravenna: via alla preferenziale con telecamera in viale delle Nazioni

In questa notizia si parla di: Ravenna Marina Viale Nazioni

Elezioni, Marin (Lega): "Giusta la protesta per il senso unico a Marina di Ravenna" - Il dibattito elettorale si accende attorno al senso unico in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marina di Ravenna: via alla preferenziale con telecamera in viale delle Nazioni; Marina di Ravenna, da domenica in vigore il senso unico in viale delle Nazioni, con telecamera per il controllo degli accessi; A Marina di Ravenna confermato il senso unico sul lungomare in estate, arrivano le telecamere per le multe.

Marina di Ravenna: via alla preferenziale con telecamera in viale delle Nazioni - Attiva da domenica 15 giugno all’1 settembre, dalle 9 alle 24: possono passare anche motorini e bici.

Marina di Ravenna, dal 21 giugno occhio alle multe in viale delle Nazioni - A partire da domenica 15 giugno e fino all’1 settembre, in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della ...

Marina di Ravenna. Confermata corsia preferenziale in viale delle Nazioni - È confermata anche per la prossima estate l’istituzione in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti (sud – nord ...