Marilenghe 2.0 | anche il friulano ora parla con l’IA e Siri impara a furlan

marilenghe 20, dove il friulano si afferma non solo come lingua viva e coltivata, ma anche come protagonista di innovazione digitale. Ora anche i più giovani imparano a parlare il loro dialetto attraverso strumenti come Siri, dimostrando che la tecnologia può rafforzare, piuttosto che minacciare, la nostra identità linguistica. Con questa spinta verso il futuro, si apre una nuova era di tutela e promozione del friulano.

"La tecnologia non è il nemico delle lingue minoritarie, ma il loro alleato più prezioso". Con queste parole William Cisilino, direttore dell'Arlef (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane), ha aperto i lavori della Quarta Conferenza regionale sulla lingua friulana, ponendo le basi del nuovo Piano di.

