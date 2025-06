Marco Mengoni annuncia il brano Sto bene al mare feat Sayf e Rkomi

Marco Mengoni sorprende ancora: in vista del suo attesissimo tour negli stadi, annuncia il nuovo singolo "Sto bene al mare" featuring Sayf e Rkomi. Un brano coinvolgente, già disponibile in digitale e in rotazione radiofonica, che promette di conquistare i cuori dei fan e di segnare un’altra tappa memorabile nella sua carriera. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della musica e delle emozioni, perché questo singolo è solo l’inizio di qualcosa di speciale.

, al via il tour negli stadi. Marco Mengoni sceglie la vigilia del suo tour per l’uscita di un nuovo singolo: Sto bene al mare che, giĂ nelle collaborazioni, si presenta inaspettato e sorprendente, con il cantautore, infatti, troviamo Sayf e Rkomi. Il brano (EpicSony Music) sarĂ disponibile da venerdì 13 giugno in digitale e in rotazione radiofonica ed è da ora disponibile in pre-save. Scritto dagli stessi Marco Mengoni, Sayf, e Rkomi, Sto bene al mare è un brano estivo atipico, infatti, nonostante il titolo ci porti verso la spensieratezza tipica delle vacanze, il testo si muove su un confine sottile tra leggerezza e profonditĂ . 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Marco Mengoni annuncia il brano Sto bene al mare feat Sayf e Rkomi

« Sto bene al mare è una canzone che si muove in contrasto, che cattura con i suoi suoni che si rivelano più complessi entrando nel cuore del brano e invita, come il suo testo, a un ascolto attento e consapevole. » #MarcoMengoni Partecipa alla discussione

