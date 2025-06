Marche scontro Carancini Pd-Aguzzi FI | Le battute mettile in quel posto la risposta | Sei tu che stai dalla parte di chi lo prende lì – VIDEO

La tensione è esplosa in Aula tra i sostenitori di Carancini e i rappresentanti del PD, con battute al vetriolo e provocazioni che hanno acceso il clima. Quando Aguzzi ha lanciato la sua celebre frase, "Metti le battute in quel posto", la discussione si è infiammata, rivelando le profonde divisioni politiche in gioco. Un confronto che mette in luce come, a volte, le parole possano scatenare reazioni inattese e accendere il dibattito pubblico, lasciando tutti col fiato sospeso.

Il confronto si è acceso mentre Carancini stava rispondendo all’assessore Brandoni, quando Aguzzi è entrato in Aula provocando con la battuta: “Chi è che fa arrabbiare Carancini?” Momenti di forte tensione si sono registrati nella mattinata di oggi, 10 giugno, a pochi minuti dall’inizio della. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Marche, scontro Carancini (Pd)-Aguzzi (FI): “Le battute mettile in quel posto”, la risposta: “Sei tu che stai dalla parte di chi lo prende lì” – VIDEO

Marche, bagarre in Consiglio regionale tra Carancini (Pd) e Aguzzi (FI) - Un acceso scontro tra Carancini del Pd e Aguzzi di FI ha scosso il Consiglio regionale delle Marche, portando alla sospensione della seduta.

