Marche scontro Carancini Pd-Aguzzi FI | Le battute mettile in quel posto la risposta | Sei tu che stai dalla parte di chi lo prende lì – VIDEO

Un intenso scontro tra politica e tensione ha acceso l’aula il 10 giugno, quando le parole di Aguzzi hanno scatenato una reazione inaspettata durante il confronto tra Carancini e l’assessore Brandoni. Tra battute, provocazioni e confronti accesi, si è assistito a un episodio che testimonia quanto la politica possa essere anche teatro di emozioni forti e dichiarazioni infuocate. La questione ora è: chi avrà la meglio in questa battaglia verbale?

Il confronto si è acceso mentre Carancini stava rispondendo all’assessore Brandoni, quando Aguzzi è entrato in Aula provocando con la battuta: “Chi è che fa arrabbiare Carancini?” Momenti di forte tensione si sono registrati nella mattinata di oggi, 10 giugno, a pochi minuti dall’inizio della. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Marche, scontro Carancini (Pd)-Aguzzi (FI): “Le battute mettile in quel posto”, la risposta: “Sei tu che stai dalla parte di chi lo prende lì” – VIDEO

In questa notizia si parla di: carancini - aguzzi - marche - scontro

Marche, bagarre in Consiglio regionale tra Carancini (Pd) e Aguzzi (FI) - Un acceso scontro tra Carancini del Pd e Aguzzi di FI ha scosso il Consiglio regionale delle Marche, portando alla sospensione della seduta.

Marche, scontro Carancini (Pd)-Aguzzi (FI): “Le battute mettile in quel posto”, la risposta: “Sei tu che stai dalla parte di chi lo prende lì” – VIDEO Partecipa alla discussione

Dalle Marche a Roma, sulla scia di arte e memorie. Nel cuore di via Giulia, nella casa-mondo di Raffaele Curi, un viaggio tra cinema, surrealismo e provocazione. Da De Sica a Man Ray. Dentro e oltre la Fondazione Alda Fendi – Esperimenti. Guarda il vi Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Frase omofoba di Aguzzi (FI) in Consiglio Regionale ad Ancona, il video dello scontro con Carancini (Pd); Bagarre in Consiglio. Carancini insulta Aguzzi, che risponde con parole omofobe; Marche, le scuse di Aguzzi (FI): Offeso da Carancini, non sono frasi che uso.

Bagarre in Consiglio. Carancini insulta Aguzzi, che risponde con parole omofobe - L'assessore: "“Se voi state dalla parte di chi fa quelle robe lì, che lo prende in quel posto...

Scontro in Consiglio regionale per una battuta omofoba: «Se voi appoggiate chi fa quelle robe lì e lo prende in quel posto...». La lite - Volano stracci a Palazzo Leopardi tra il consigliere del Pd Romano Carancini e l'assessore in quota Forza Italia Stefano Aguzzi.