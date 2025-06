Marche le scuse di Aguzzi FI | Offeso da Carancini non sono frasi che uso

...riflettono il mio stile e il rispetto che ho per il confronto civile. In politica, le parole sono strumenti potenti, e il rispetto reciproco deve sempre prevalere, anche di fronte alle provocazioni. Per questo motivo, desidero chiarire che quelle espressioni non rappresentano la mia filosofia né i miei valori. La passione non giustifica mai l’uso di linguaggio offensivo, e mi impegno a mantenere sempre un atteggiamento costruttivo e rispettoso.

“Questa mattina durante i lavori del Consiglio regionale sono stato pesantemente offeso e attaccato da un consigliere del Partito democratico e addirittura ha usato frasi molto pesanti al microfono. Ho risposto in maniera troppo colorita, fuori microfono, riferendomi direttamente a lui. Mi rendo conto però, riascoltando il tutto, che quelle frasi potrebbero aver suscitato qualche perplessità da parte di chi le ascolta. Non sono frasi che solitamente uso, è stata solo una reazione ad una provocazione per la quale, sinceramente, chiedo scusa se qualcuno si è sentito tirare in causa in qualche modo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, le scuse di Aguzzi (FI): “Offeso da Carancini, non sono frasi che uso”

