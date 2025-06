Marche Consiglio approva modifiche a legge elettorale

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una proposta innovativa, volta a semplificare e potenziare il sistema elettorale. Questa modifica permette ai candidati alla Presidenza di candidarsi anche come consiglieri regionali in una singola circoscrizione provinciale, favorendo una maggiore partecipazione e chiarezza nel voto. La legge, proposta dalla consigliera del M5S Marta Ruggeri, segna un passo importante verso un sistema più trasparente ed efficiente.

Approvata in maniera unanime dal Consiglio regionale la proposta di legge che consente ai candidati alla carica di Presidente della Giunta di presentarsi come candidati alla carica di consigliere regionale in una circoscrizione provinciale. I candidati a consigliere regionale potranno presentarsi in una sola circoscrizione provinciale. La proposta di legge, a iniziativa della consigliera del M5S, Marta Ruggeri, modifica la legge del 2004 e abroga alcuni articoli della legge approvata nel 2020. La nuova normativa sarà applicabile già a partire dalla prossima tornata elettorale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e il rinnovo del Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Consiglio approva modifiche a legge elettorale

