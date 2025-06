Marche bagarre in Consiglio regionale tra Carancini Pd e Aguzzi FI

Un acceso scontro tra Carancini del Pd e Aguzzi di FI ha scosso il Consiglio regionale delle Marche, portando alla sospensione della seduta. Momenti di grande tensione e toni al di là dell’ordinario hanno caratterizzato l’inizio della riunione, riflesso di un clima politico sempre più infuocato. La disputa, iniziata con una battuta provocatoria, mette in evidenza come le divergenze tra maggioranza e opposizione si facciano sempre più incandescenti. La politica marchigiana si prepara a un altro capitolo di fuoco.

Momenti accesi e concitati a pochi minuti dall’inizio della seduta odierna del Consiglio regionale delle Marche: il battibecco tra il consigliere Romano Carancini (Pd) e l’assessore Stefano Aguzzi (FI) ha portato alla sospensione della seduta e toni oltre l’istituzionale. Carancini, mentre rispondeva all’assessore Brandoni, si è interrotto alla battuta di Aguzzi che ha detto entrando in Aula: “Chi è che fa arrabbiare Carancini”. Il Consiglere dem, quindi ha risposto: “Le battute di Aguzzi se le può mettere in un posto dove lui ritiene. Non ti puoi permettere. Mettiti seduto. Scorretto, sei una persona scorretta – ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, bagarre in Consiglio regionale tra Carancini (Pd) e Aguzzi (FI)

