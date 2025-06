Marche 65 nuovi medici di medicina generale dopo il corso della Regione

La Regione Marche celebra la conquista di 65 nuovi medici di medicina generale, diplomati al termine del “Corso Triennale di formazione specifica in Medicina generale 2021-2024”. Un percorso impegnativo che ha visto protagonisti medici motivati, pronti a offrire un’assistenza di qualità alla comunità. La cerimonia di diploma, svoltasi presso Palazzo Rossini ad Ancona, segna un passo importante per il rafforzamento dei servizi sanitari regionali. La loro dedizione rappresenta una speranza concreta per il futuro della sanità locale.

Si è concluso il " Corso Triennale di formazione specifica in Medicina generale 2021-2024", percorso iniziato con il concorso di ammissione al e che nei giorni scorsi ha diplomato 65 Medici di Medicina Generale. La fase finale, con la seduta d'esame del 27 e 28 maggio, si è tenuta presso Palazzo Rossini ad Ancona, nella sede della Regione Marche. Il corso . ll corso ha coinvolto medici motivati a intraprendere la professione, offrendo loro un percorso strutturato e altamente qualificante. Molti partecipanti hanno già iniziato a operare nel territorio attraverso incarichi provvisori e temporanei, fornendo assistenza ai pazienti.

