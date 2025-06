Manutenzione edifici scolastici e sicurezza focus sulle competenze dei Dirigenti scolastici e degli Enti locali Aggiornato

In un contesto in continua evoluzione, la manutenzione degli edifici scolastici e la sicurezza rappresentano priorità imprescindibili per garantire ambienti di apprendimento salubri e sicuri. La complessità delle competenze tra dirigenti scolastici e enti locali richiede un aggiornamento costante e una gestione efficace. Solo attraverso un’azione sinergica si può assicurare il rispetto delle normative e migliorare le condizioni delle nostre scuole. Ecco perché è fondamentale approfondire questo tema, per promuovere un cambiamento reale e duraturo.

Il tema della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici è di costante attualità, viste le precarie condizioni in cui versano molti edifici scolastici da Nord a Sud, e il riparto delle competenze tra Dirigenti scolastici, in qualità di datori di lavoro ai sensi della normativa sulla sicurezza, e gli enti locali proprietari degli immobili.

Il Comitato Genitori IC San Fruttuoso invita i candidati alle prossime elezioni comunali e municipali a sostenere interventi di manutenzione degli edifici scolastici.

