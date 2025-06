Manutenzione e sicurezza dei corsi d' acqua | 70 mila euro per i torrenti della Valtellina

Un investimento di 70 mila euro per tutelare i torrenti della Valtellina segna un passo importante verso la tutela ambientale e la sicurezza idrica. La Regione Lombardia approva un programma di interventi prioritari, garantendo manutenzione e prevenzione efficaci. Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alle sfide del territorio, rafforzando la protezione delle comunità e dell'ambiente. Un impegno che mira a preservare il patrimonio naturale e a prevenire eventuali emergenze idriche.

Via libera, dalla Giunta di Regione Lombardia, al programma di interventi prioritari per la manutenzione del reticolo idrico di competenza regionale e alle disposizioni tecnico-amministrative per l'esecuzione degli interventi. La proposta è stata presentata dall'assessore Massimo Sertori (enti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Manutenzione e sicurezza dei corsi d'acqua: 70 mila euro per i torrenti della Valtellina

