Manuel Agnelli | Agli Afterhours piaceva provocare mancava quella attitudine nella musica italiana

Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, ricorda con orgoglio il loro spirito provocatorio e la volontà di scuotere la scena musicale italiana. Nato in un'epoca in cui l’attitudine forte e la provocazione erano rare nel panorama, il gruppo si impose come disturbatore, portando una ventata di novità. Con questo atteggiamento ribelle e autentico, gli Afterhours hanno saputo ridefinire i confini della musica italiana. Gli Afterhours nascono in un contesto musicale italiano che, come racconta Manuel Agnelli in occasione del ventennale di “Ballate per piccole iene”,...

"Venivamo da un periodo particolare, avevamo iniziato come disturbatori. Andavamo sul palco vestiti da bambine, con le trecce e le gambe pelose e suonavamo cose pesanti. Ci piaceva provocare perché mancava quella attitudine nella musica italiana. Non eravamo disposti a sottoscrivere compromessi". Gli Afterhours nascono in un contesto musicale italiano che, come racconta Manuel Agnelli in occasione del ventennale di "Ballate per piccole iene", mancava di quella attitudine alla provocazione che la band sentiva il bisogno di esprimere. L'urgenza di sfidare le convenzioni ha plasmato l'identità del gruppo fin dalle sue origini, costruendo un ambiente indipendente e sempre fedele a se stesso, capaci di attirare migliaia di persone ai concerti senza il supporto di radio o televisioni.

