Manomette il contatore Enel e per 4 anni paga il 70% in meno | pensionato denunciato per furto aggravato

Un pensionato è stato denunciato per furto aggravato dopo aver manomesso il contatore Enel, pagando il 70% in meno per quattro anni. Da maggio 2020 a marzo 2023, i consumi di energia sarebbero stati falsati, scoperti dai tecnici di E-distribuzione. Questa vicenda mette in luce quanto possa essere rischioso tentare di aggirare le norme, con conseguenze legali pesanti e ripercussioni sulla comunità.

Da maggio del 2020 fino a marzo dello scorso anno i consumi di energia elettrica sarebbero stati falsati. E questo perché il contatore di E-distribuzione sarebbe stato manomesso. A scoprire il furto di energia elettrica sarebbero stati proprio i tecnici di E-distribuzione che, stando ad. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Manomette il contatore Enel e per 4 anni paga il 70% in meno": pensionato denunciato per furto aggravato

Altre fonti ne stanno dando notizia

Manomette il contatore Enel e per 4 anni paga il 70% in meno: pensionato denunciato per furto aggravato; Manomette il contatore Enel: denunciato per furto aggravato; Per abbassare i consumi di energia elettrica manomette il contatore.

Contatore Enel manomesso, ma il carabiniere imputato viene assolto - Nel 2019 i tecnici dell’Enel fanno un controllo in via Sferracavallo ...

Napoli, truffa all'Enel: per nasconderla danno fuoco a 77 contatori - Contatori manomessi per truffare l’Enel in un vasto territorio fra Napoli ...

Napoli, contatore Enel manomesso, denunciata la pasticceria dei Fiocchi di neve - I militari sono intervenuti su chiamata del personale dell'Enel che aveva effettuato ...