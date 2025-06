Manifesto Etico Sportivo 2025 | presentazione a bordo MSC World Europa

Un pomeriggio ricco di emozioni e valori si è tenuto a bordo di MSC World Europa con la presentazione del Manifesto Etico Sportivo 2025. Un momento unico, dedicato a ispirare il nostro impegno verso salute, memoria e integrità, celebrando figure simbolo come Papa Francesco, Papa Leone XIII, Sinisa Mihajlovic e Yara. Questo documento rappresenta il nostro impegno condiviso per un futuro più etico e sostenibile nel mondo dello sport.

Un piacevole pomeriggio fatto di emozioni, valori, salute e memoria, col Manifesto Etico Sportivo 2025, a bordo di MSC World Europa. Si è svolta ieri pomeriggio, a nord della nave da crociera MSC World Europa, la solenne presentazione del Manifesto Etico Sportivo. Stiamo parlando di un documento simbolico interamente dedicato a quattro figure di profonda ispirazione: Papa Francesco, Papa Leone XIII, Sinisa Mihajlovi? e la giovane Yara Gambirasio. SPORT E PREVENZIONE SOTTO I RIFLETTORI: L’IMPORTANZA DEL MANIFESTO ETICO SPORTIVO. L’iniziativa ha voluto unire memoria, spiritualità, sport e prevenzione per la salute in un evento davvero ricco di significato dal punto di vista umano e sociale. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Manifesto Etico Sportivo 2025: presentazione a bordo MSC World Europa

