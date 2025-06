Manifestazione pro Palestina davanti alla base Onu | Inviare aiuti a Gaza

Sabato 14 giugno, Brindisi si mobilita con una manifestazione davanti alla sede ONU, unendo voci e cuori per chiedere aiuti immediati alla popolazione di Gaza. Il Comitato contro il genocidio del popolo palestinese invita cittadini e sostenitori a unirsi in questa protesta pacifica, affinché l'umanità si faccia sentire e si impegni concretamente per fermare le sofferenze e salvare vite innocenti. È un momento cruciale per dimostrare solidarietà e responsabilità globale.

BRINDISI - Il Comitato contro il genocidio del popolo palestinese ha indetto una manifestazione per sabato 14 giugno davanti alla sede Unlab e Wfp Onu di Brindisi, "la più grande base Onu al mondo per aiuti umanitari", per chiedere l'immediato intervento a favore della popolazione di Gaza.

