Il referendum è uno strumento fondamentale della democrazia, ma va usato con saggezza e responsabilità. È importante rivederne l'uso, scegliendo temi più semplici e di immediato interesse, per coinvolgere veramente i cittadini. Solo così si potrà ristabilire un equilibrio tra efficacia e partecipazione diretta, evitando che diventi uno strumento di troppo frequente o tecnicismo. Per questo, la discussione su come migliorarlo va affrontata con attenzione e lungimiranza.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Credo che probabilmente vada rivisto il quorum, che vada proporzionato al voto delle politiche, e vanno trovate formule nuove. Il referendum è strumento molto importante ma credo che non bisogna abusarne, bisogna usarlo in maniera misurata per chiamare poi alla risposta i cittadini e vanno scelti argomenti più semplici, di diretto interesse da parte dei cittadini elettori, argomenti meno tecnici per coinvolgere maggiormente la base elettorale nella partecipazione”. Questo il commento del sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, all’indomani dell’esito del referendum che non ha raggiunto il quorum. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Manfredi: “Referendum va usato per argomenti meno tecnici”

