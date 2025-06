Mancini perdonato i lettori di Gazzettait lo rivorrebbero sulla panchina azzurra

Mancini, una figura amatissima dai tifosi italiani, continua a suscitare ammirazione e desiderio di ritorno sulla panchina azzurra. Nonostante il suo addio nell’agosto 2023 per guidare l’Arabia Saudita, le preferenze dei tifosi rimangono fedeli al suo nome, superando anche quelle di De Rossi e Gattuso. La domanda sorge spontanea: sarà lui il prossimo segretario tecnico o mister della Nazionale? Solo il tempo lo rivelerà.

L'ex ct campione d'Europa, nonostante il suo addio nell'agosto del 2023 per allenare l'Arabia, raccoglie pi√Ļ preferenze di De Rossi e Gattuso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Mancini "perdonato", i lettori di Gazzetta.it lo rivorrebbero sulla panchina azzurra

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mancini perdonato, i lettori di Gazzetta.it lo rivorrebbero sulla panchina azzurra.

Mancini "perdonato", i lettori di Gazzetta.it lo rivorrebbero sulla panchina azzurra - L'ex ct campione d'Europa, nonostante il suo addio nell'agosto del 2023 per allenare l'Arabia, raccoglie più preferenze di De Rossi e Gattuso ...

Italia, i playoff e lo spirito perduto: Mancini non c'entra, per i lettori è colpa dei giocatori - it aveva proposto un sondaggio rivolto verso i propri lettori, e la domanda riguardava chi avesse maggiori ...

LA GAZZETTA | Roma, Mancini suona la carica: ‚ÄúStiamo facendo qualcosa di unico ma non dobbiamo fermarci‚ÄĚ - Articolo completo: LA GAZZETTA | Roma, Mancini suona la carica: ‚ÄúStiamo facendo qualcosa di unico ma non dobbiamo fermarci‚ÄĚ dal blog Roma news L'articolo ...