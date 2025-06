Manchester City ufficiale l’arrivo di Cherki dal Lione | sarà disponibile per il Mondiale per Club

Il Manchester City ha ufficializzato l’arrivo di Rayan Cherki dal Lione, consolidando ulteriormente il suo organico. Il talento francese, nato nel 2003, sarà a disposizione di Pep Guardiola per affrontare il Mondiale per Club, portando freschezza e qualità al reparto offensivo. Con questa mossa, i Citizens rinnovano la loro ambizione di conquistare titoli prestigiosi, puntando anche sui giovani promesse. Il futuro si fa ancora più emozionante!

Manchester City, adesso è ufficiale il trasferimento di Cherki dal Lione: il francese sarà disponibile per il Mondiale per Club Il Manchester City continua a rafforzare la squadra e ufficializza l'arrivo di Rayan Cherki dal Lione. Il giovane trequartista francese, nato nel 2003, si unisce al gruppo di Pep Guardiola per circa 40 milioni di .

Ecco Ufficiale l’acquisto del Manchester City dal Lione Il giocatore francese ci sarà anche al Mondiale per Club #FCWC, disponibile dal 14 giugno gratuitamente sull’app di #DAZN ? Partecipa alla discussione

Il Manchester City ha chiuso per il terzo acquisto di questo calciomercato: dopo Rejinders e Ait-Nouri, i Citizens hanno definito anche l’arrivo di Rayan Cherki dal Lione. Il club francese incasserà 35 milioni di euro, bonus compresi. Le tempistiche dell’affare pe Partecipa alla discussione

