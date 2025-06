MANCHESTER CITY firma Rayan Cherki di Lione

Il Manchester City fa shopping sotto l’ombrello del calcio europeo, assicurandosi il talento promettente Rayan Cherki dal Lione. Con un investimento di oltre 30 milioni di sterline, i Citizens puntano a rafforzare il loro reparto offensivo e a puntare ancora più in alto. Il giovane francese, già nel mirino di molti, si prepara a lasciare il segno in una delle squadre più ambiziose del continente. La sua avventura inglese sta per cominciare, portando entusiasmo e nuove sfide in Premier League.

2025-06-10 20:55:00 Breaking news: Il Manchester City ha concluso la firma di Rayan Cherki da Lione, portando il centrocampista attaccante molto apprezzato prima della scadenza di apertura per i trasferimenti estivi. I campioni della Premier League pagheranno £ 30,45 milioni iniziali per il 21enne, che ha scritto un contratto di cinque anni in esecuzione fino al 2030. Avrà diritto a partecipare alla città ai Mondiali del Club, che inizierà negli Stati Uniti il??14 giugno. Cherki lascia Lione dopo aver accumulato quasi 200 apparizioni senior, segnando 29 gol e 45 assist. Ha anche due cappelli per la squadra nazionale francese, segnando una volta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

