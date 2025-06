mancano gli stalli per i disabili

La mancanza di stalli riservati ai disabili nel nuovo parcheggio ‘Mario Guidazzi’ ha suscitato forti critiche, evidenziando ancora una volta le sfide dell’accessibilità urbana. Marino Savoia, attivista impegnato contro le barriere architettoniche, non ha esitato a sollevare il problema, mentre l’assessore Castorri difende la scelta con un approccio regolamentare. È fondamentale capire se questa decisione rappresenta davvero il miglior equilibrio tra ordine e inclusività.

Nel nuovo parcheggio 'Mario Guidazzi' che si affaccia sulle vie Verdi e Padre Vicinio da Sarsina, nessuno dei 60 stalli è riservato ai disabili. L'osservazione è di Marino Savoia, cesenate da sempre in prima linea nelle battaglie legate all'abbattimento delle barriere architettoniche. "Abbiamo scelto di non prevederne – ha replicato l'assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Christian Castorri – perché l'accesso e l'uscita regolamentati attraverso una sbarra potrebbero rischiare di trasformarsi in un problema in termini di accessibilità. Quello che stiamo valutando di realizzare è invece uno spazio apposito in via Verdi, che non richiede dunque di accedere alla struttura automatizzata.