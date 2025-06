MAN CITY SIGN WOLVES LASTRO SINISTRA AIT-NOURI

Il Manchester City fa sul serio e annuncia l’acquisto di Rayan Ait-Nouri dal Wolverhampton per 31 milioni di sterline. Il talento francese, appena 24enne, ha firmato un contratto quinquennale e si prepara a portare il suo entusiasmo in Champions League e ai prossimi Mondiali del Club. Questa mossa sottolinea l’ambizione del City di rafforzare la propria rosa e puntare al massimo livello. Un investimento che potrebbe cambiare le sorti della squadra nella prossima stagione.

2025-06-09 19:16:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester City ha firmato il terzino sinistro Rayan Ait-Nouri di Wolves per £ 31 milioni segnalati. Il 24enne ha firmato un contratto di cinque anni e può giocare ai Mondiali del Club alla fine di questo mese. “Sono incredibilmente felice e onorato di essersi unito al Manchester City. City è uno dei più grandi club del mondo e la possibilità di giocare per il club è un sogno diventato realtà”, ha detto. A blu pic.twitter.comkm7nonkwq3 – Manchester City (@Mancity) 9 giugno 2025 “Sono anche così entusiasta di lavorare con e imparare da Pep (Guardiola) e della sua squadra di coaching e ad allenarmi e giocare insieme a un tale gruppo di giocatori di livello mondiale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

