mammoni per amore di famiglia

In un’Italia dove il ritorno al nido materno è più di una semplice tendenza, ma un vero e proprio punto di rifermento emotivo, la famiglia si conferma il pilastro da cui ripartire. La ricerca Nestlé di YouGov su 1.200 italiani svela che, tra successi e delusioni, il cuore resta sempre a casa, tra le braccia dei genitori. Un legame che, nonostante tutto, rimane indissolubile. David...

T i presento i miei, anzi no. Ti (ri)porto a casa mia. Perché è lì che ha senso la mia vita. Sembra essere un po’ questo il succo di una ricerca Nestlé condotta da YouGov su 1.200 persone. Che gli italiani fossero “mammoni” & etc, non è certo una novità. Ma il dato che emerge con forza è che casa di “mamma e papà” resta il nido dove si celebrano e vivono successi e delusioni. Alla fine si torna sempre lì, tra le braccia dei genitori. David Beckham e la sindrome del nido vuoto: «Cosa darei per riavere i miei figli in casa» X Se la casa di famiglia è un rifugio emotivo. La casa di famiglia, dunque, come un luogo fisico, ma anche emotivo, come quel primo nido fatto di relazioni, cura e memoria condivisa. 🔗 Leggi su Iodonna.it