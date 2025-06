Mamma papera a zonzo con i suoi cuccioli tra strade e case della frazione

Oggi, tra le vie di Foppenico, mamma papera e i suoi teneri paperotti hanno incantato residenti e passanti, passeggiando spensierati tra case e giardini. Un’immagine che ha portato un sorriso a tutti, ricordandoci l’incanto della natura anche in un angolo di quotidianità urbana. La loro dolce esplorazione ha suscitato curiosità e affetto, dimostrando come piccoli momenti di meraviglia possano rendere speciale ogni giornata...

Mamma papera con i propri paperotti a zonzo per Foppenico. Ha destato curiositĂ l'aggirarsi nella giornata di oggi di un'allegra famigliola di pennuti tra le strade (e poi anche in qualche giardino privato) della frazione di Calolziocorte. Alcuni residenti della zona avrebbero anche avvisato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Mamma papera a zonzo con i suoi cuccioli tra strade e case della frazione

Cosa riportano altre fonti

Mamma papera a zonzo con i suoi cuccioli tra strade e case della frazione; Mamma papera e Qui, Quo, Qua: fuori dal recinto e vanno a passeggio per Perugia; Mamma papera con i suoi cuccioli a spasso per il paese deserto.

Roma, mamma papera e i pulcini bloccano il traffico: il vigile fa attraversare i pennuti - Una papera e i suoi pulcini a Roma che attraversano la strada sotto l’occhio vigile, è proprio il caso di dire, di un agente della polizia municipale che ...

Papera a zonzo per la città, salvata dalla polizia - No, non è la novella sposa del giovane «Papero» milanista, Pato.