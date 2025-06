Maltrattata per 50 anni parla poco prima di morire | il marito prosciolto reato in prescizione

Nel cuore di Torino, una donna affronta il peso di mezzo secolo di silenzio e sofferenza, rivelando gli abusi prima di lasciarci. La sua testimonianza, pur potente, si scontra con la prescrizione e l’impossibilità di prove, portando a un proscioglimento che lascia aperti molti interrogativi sulla giustizia. Un racconto che scuote e invita a riflettere: fino a quando possiamo davvero fare giustizia? Continua a leggere.

Accade a Torino: sul letto di morte, una donna rivela 50 anni di abusi subiti dal marito. Muore poco dopo, senza poter testimoniare. I figli confermano, ma i fatti sono prescritti o senza prove. L’uomo viene prosciolto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltrattata per 50 anni, parla poco prima di morire: il marito prosciolto, reato in prescizione - Accade a Torino: sul letto di morte, una donna rivela 50 anni di abusi subiti dal marito.

