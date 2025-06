Maltrattamenti e accuse genitori-figli assolta un' intera famiglia

Una vicenda giudiziaria complessa che ha tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità romana. Dopo un lungo iter processuale, la famiglia coinvolta è stata finalmente assolta, lasciando dietro di sé le accuse di maltrattamenti e rivelando come spesso le apparenze possano ingannare. Un risultato che sottolinea l’importanza di un giusto processo e di un’attenta valutazione delle prove. La vicenda si conclude con una nota di speranza e giustizia restaurata.

E' stata assolta un'intera famiglia finita a processo a Roma per maltrattamenti, tra scambi di accuse da parte di genitori e figli. Da una lato una donna, 50enne, accusata di aver maltrattato i familiari conviventi, ossia padre e madre ultrasettantenni e il fratello, che li avrebbe sottoposti per. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Maltrattamenti e accuse genitori-figli, assolta un'intera famiglia

Assolti i membri di una famiglia romana coinvolti in un processo per maltrattamenti reciproci - A Roma, una famiglia accusata reciprocamente di maltrattamenti per oltre dieci anni è stata assolta il 10 giugno 2025 per mancanza di prove certe, chiudendo un lungo e complesso processo giudiziario.

