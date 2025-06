Malore in fila per il concerto di Marracash ragazzo perde i sensi Rianimato e portato in ospedale

Un pomeriggio di attesa si è trasformato in un momento di paura al Maradona, dove un giovane di circa 30 anni è svenuto in fila per il concerto di Marracash. Rianimato prontamente sul posto e trasportato in ospedale, la sua vicenda mette in luce l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza. La sua condizione continua a essere monitorata: ecco cosa è successo.

Un giovane di circa 30 anni è svenuto mentre era in attesa di entrare al Maradona per il concerto di Marracash; rianimato sul posto, è stato portato all'ospedale San Paolo per le verifiche del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Malore in fila per il concerto di Marracash, ragazzo perde i sensi. Rianimato e portato in ospedale.

