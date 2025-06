Malore durante un intervento di liposuzione donna muore in ospedale

Un tragico episodio scuote il mondo della cosmetica: una donna di 46 anni, originaria dell'Ecuador, perde la vita dopo complicazioni durante un intervento di liposuzione. La sua corsa in ospedale si è conclusa nel peggiore dei modi, lasciando famiglia e amici devastati. Un dramma che riaccende i riflettori sui rischi di procedure estetiche invasive e sull’importanza di affidarsi a professionisti qualificati. La vicenda invita a riflettere sulla sicurezza e sulla prevenzione.

Le complicazioni sopraggiunte durante un intervento di liposuzione. Poi la corsa in ospedale, dove è deceduta poche ore dopo. A perdere la vita una donna di 46 anni, originaria dell'Ecuador. Il dramma si è consumato domenica 8 giugno. Secondo quanto ricostruito al momento, la vittima intorno.

