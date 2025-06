Malore dopo la liposuzione muore in ospedale a Roma

Un tragico episodio scuote Roma: una donna di 47 anni perde la vita all'ospedale dopo un malore subito a seguito di una liposuzione presso uno studio privato. La procura indaga tre sanitari per omicidio colposo, sottolineando l'importanza di garantire massima sicurezza negli interventi estetici. Un caso che solleva interrogativi sulla regolamentazione e i controlli nel settore della cosmetica medica. La comunità attende risposte e giustizia per questa tragedia.

AGI - Sono tre i sanitari indagati dalla procura di Roma in relazione al decesso di una 47enne, originaria dell'Ecuador, morta al Policlinico Umberto I, dopo aver avuto un malore in seguito a un intervento di liposuzione in uno studio privato in via Francesco Roncati, nella zona di Torrevecchia. I tre sono stati iscritti sul registro degli indagati per omicidio colposo. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, le tre persone iscritte sono un medico, un anestesista e un infermiere. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Malore dopo la liposuzione, muore in ospedale a Roma

