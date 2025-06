Malgrate partiti i lavori sulla Provinciale | strada mezza chiusa fino a luglio

Malgrate si prepara a un importante intervento di riqualificazione: con l'inizio dei lavori sulla provinciale, la strada sarà temporaneamente chiusa fino a luglio. Da ieri, lunedì 9 giugno, sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova rete di teleriscaldamento urbano, un progetto che trasformerà il paesaggio locale e porterà benefici duraturi alla comunità. L'intervento, che si protrarrà fino all'11 luglio, comporta...

