Male assaje per Walter Ricci

Dopo il trionfo di "A Freva", Walter Ricci torna a emozionare con "Male Assaje", un brano in dialetto che evidenzia il suo talento e la sua crescita artistica. Questa nuova traccia non solo conferma il suo stile inconfondibile, ma apre anche un capitolo emozionante nel suo percorso musicale, lasciando il pubblico ansioso di scoprire cosa riserva il prossimo capitolo.

Dopo il successo di "A Freva", il primo estratto dall’attesissimo album previsto per l'autunno 2025 che ha conquistato pubblico e critica, Walter Ricci lancia il suo nuovo brano confermando uno stile unico e anche un percorso artistico in continua evoluzione. Male Assaje In dialetto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Male assaje per Walter Ricci

Su questo argomento da altre fonti

Walter Ricci lancia il suo nuovo singolo “Male Assaje”: online dal 30 maggio in radio e in digitale; Il videoclip di Male Assaje di Walter Ricci; Da Herbie Hancock ai CCCP: alla ex base Nato il “SuoNato Festival”.

Walter Ricci lancia il suo nuovo singolo “Male Assaje”: online dal 30 maggio in radio e in digitale - Sarà online, a partire da domani 30 maggio, in radio e in digitale “Male Assaje”, il nuovo singolo dell'artista jazz Walter ...

Arisa è tornata con l’ex fidanzato Walter Ricci?/ “Passione esplosa più forte che mai” - La coppia ci riprova dopo la prima relazione finita dopo nove mesi ...