Malata a causa del vaccino imposto per il Covid | il calvario per l’indennizzo

Un episodio che scuote le coscienze: un’impiegata dell’Ospedale Galliera di Genova, affetta da artrite reumatoide dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid, combatte da oltre un anno e mezzo per ottenere l’indennizzo promesso. La sua storia mette in luce il difficile percorso di chi si trova a dover dimostrare una correlazione clinica, tra speranza e incertezza legale. È ora di fare luce su questo calvario e garantire giustizia a chi merita.

